L’acteur Aziz Saadallah n’est plus

Le metteur en scène, acteur et réalisateur Aziz Saadallah est décédé mardi matin à Bouskoura, aux environs de Casablanca, à l’âge de 70 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Natif de Casablanca, l’acteur compte à son actif une multitude de productions théâtrales, cinématographiques et télévisuelles réussies dont « Costa ya Watan », « Barrak Ma Takchaâ », « Number one » et « Lalla Fatima ».

Le regretté, qui avait formé un duo célèbre avec son épouse Khadija Assad, avait remporté le prix du meilleur acteur au festival de Montréal au Canada et le prix de la même catégorie au festival de Bastia en France.

Le défunt est devenu célèbre au cours des années 80 avec la troupe « théâtre 80 » et était l’un des premiers professionnels à s’intéresser à l’action syndicale puisqu’il a été l’un des fondateurs du syndicat national des professionnels du théâtre. Il a été, dans ce sens, le premier secrétaire général de ce syndicat connu actuellement sous l’appellation du « Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques ».

(Avec MAP)