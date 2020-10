L’Académie Al Omrane partage son savoir avec les membres du Réseau Habitat et Francophonie Rabat

Dans le cadre de son cycle de formation au profit des membres du Réseau Habitat et Francophonie, l’Académie Al Omrane a dispensé un cursus le 12 octobre 2020 sur la thématique de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme en présence de Badre Kanouni, Président du Directoire du Groupe Al Omrane et Vice-Président RHF Afrique et Mohamed Methqal, Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale et Jacques Hojlo , Président du Réseau Habitat et Francophonie.