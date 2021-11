Laboratoires :  Lancement d’une série de formations sur le diagnostic biologique de la COVID-19

Ces sessions de formation concerneront plus de 176 laboratoires privés et seront organisés dans différentes régions du Royaume.

Ces formations visent à améliorer la qualité et la fiabilité des résultats de ces laboratoires.

La première journée de cette formation organisée à l’Institut National d’Hygiène a été marquée par une forte présence des directeurs de laboratoires privés situés dans la région de Rabat-Salé-Kenitra, ce qui témoigne de la qualité du partenariat existant entre les secteurs des laboratoires privés et publics.

Par ailleurs, le Maroc compte plus de 200 laboratoires (publics et privés) fixes, deux laboratoires mobiles et dix laboratoires à bord des navires qui transportent des passagers vers et depuis l’Europe.

Le rôle des laboratoires de biologie médicale est incontournable dans la lutte contre la pandémie due au SARS-CoV2. Ils sont considérés comme la première étape dans la prise en charge des patients atteints de la COVID19. Grace à ce réseau des laboratoires, le Maroc a été en mesure d’atteindre des chiffres élevés du nombre de tests biologiques réalisés jusqu’à présent.