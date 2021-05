Label’Vie réalise un CA trimestriel de près de 2,6 MMDH

Ce repli s’explique par la diminution des ventes de marchandises en l’état de 11% à 2,35 MMDH et de celles de biens et services produits de 2% à 241,79 millions de dirhams (MDH), précise le groupe dans un communiqué financier.

Parallèlement, Label’Vie estime que compte tenu des perturbations qu’a connu le marché au cours de l’exercice précédent, suite à l’annonce de confinement par le gouvernement et au volume de vente exceptionnel réalisé pendant cette période, il est plus pertinent de retenir l’exercice 2019 comme référence. Ainsi, par rapport au T1-2019, le CA du groupe ressort en progression de 13% au titre du premier trimestre de cette année, à la faveur d’une hausse des ventes de marchandises en l’état de 13% et de celles de biens et services produits de 17%.

Label’Vie rappelle aussi que ce 1er trimestre a été marqué par un contexte toujours difficile que ce soit sur le plan économique que sanitaire, suite à la reconduction de plusieurs mesures de restrictions dues au Covid, notant que les mois d’avril et de mai ont connu une bonne dynamique commerciale et un regain d’activité qui devrait se confirmer avec l’allègement des restrictions sanitaires et l’avancement de la campagne nationale de vaccination. Le Groupe a, par ailleurs, repris son rythme de développement normatif avec l’ouverture de 5 nouveaux magasins au cours de cette période.

(Avec MAP)