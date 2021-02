Label Vie : AGR maintient sa recommandation d’achat du titre

« La soutenabilité de la croissance des revenus à compter de 2021 reposerait en grande partie sur l’extension du réseau de distribution avec une vingtaine de nouvelles ouvertures contre seulement 5 en 2020 », explique AGR dans un « Research paper-Equity ».

Au titre de l’exercice 2020, le Groupe Label Vie maintient une dynamique de croissance positive dans un contexte inédit marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, indique les analystes d’AGR, notant que les revenus du distributeur ont franchi pour la 1ère fois le seuil des 11 milliards de dirhams (MMDH) à 11,012 MMDH, contre une estimation AGR de 11,370 MDH.

« Il s’agit d’une croissance de 5,9% au titre de 2020. Cette évolution trouve son origine dans les deux formats du Groupe à savoir les supermarchés et les hypermarchés et dont les ventes progressent de 12% et de 13% respectivement », explique AGR.

À l’opposé, poursuit la même source, les ventes des magasins hyper-cash sont quasi-stables à 1% alors que les revenus générés par les stations services ont pâti de la période de confinement en accusant un repli important de -37%.

Le communiqué fait en outre savoir que la croissance de l’activité s’est traduite par une accélération de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 15,2% à 910 millions de dirhams (MDH), soit une marge EBE de 8,3% en hausse de 0,7 point, précisant qu’à l’origine de cette performance, une amélioration des conditions d’achats conjuguée à une bonne maîtrise des charges d’exploitation.

Le RNPG affiche, pour sa part, une hausse de 5,9% à 330 MDH contre une estimation de 352 MDH, souligne les analystes de la filiale d’Attijariwafa Bank, relevant que cette croissance moins soutenue que celle de l’EBE tient compte de l’amortissement du don au fonds Covid-19 de 50 MDH et des charges non-courantes liées à la gestion de la pandémie.

Et d’ajouter qu’au titre de l’exercice 2020, Label Vie a relevé son dividende par action de 6,5% à 60 dirhams. « Cette hausse est en ligne avec celle des bénéfices d’autant plus que nous assistons à un décalage des investissements sous l’effet de la crise sanitaire », explique AGR.

(Avec MAP)