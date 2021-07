Laâyoune : Ouverture du Forum d’affaires Maroc-Emirats arabes unis

Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement a pour objectifs de promouvoir la région auprès des opérateurs économiques émiratis et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.

Le Forum, organisé par le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), vise aussi à envisager de nouveaux partenariats d’investissement entre les secteurs privé et public maroco-émiratis dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, des mines, des énergies renouvelables, du BTP et du tourisme.

En ouverture de cette manifestation, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, a mis en avant l’excellence des relations séculaires entre le Royaume et les Emirats arabes unis, saluant le partenariat stratégique multidimensionnel unissant les deux pays frères.

Il a aussi souligné l’appui inconditionnel et historique des Emirats arabes unis à la question de l’intégrité territorial du Maroc, rappelant que les EAU avaient concrétisé cette position à travers l’ouverture en novembre 2020 d’un consulat général dans la capitale du Sahara marocain.

Le wali a ajouté que ce forum permet aux investisseurs émiratis de s’informer de près des atouts importants dont regorge la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, devenue une porte d’entrée du Maroc vers sa profondeur africaine.

De son côté, le président du conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, a noté que l’inauguration du consulat général des EAU à Laâyoune a donné un nouvel élan aux liens politiques, économiques, commerciaux et culturels bilatéraux, relevant que l’organisation de ce forum reflète la forte détermination de ce pays arabe à la contribution de la dynamique de développement que connaît actuellement la région.

M. Ould Errachid a noté que cet événement renforcera davantage le rayonnement de Laâyoune en tant que destination privilégiée pour les investisseurs étrangers, ainsi que la volonté de l’ouverture sur l’environnement arabe, africain et international, relevant que le modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, a donné une forte impulsion à la croissance économique de la région.

Il a cité les chantiers phares réalisés ou en cours de réalisation, comme la voie express Tiznit-Laâyoune, la zone industrielle et logistique d’El Marsa, en plus de projets des énergies renouvelables et de mise à niveau urbaine.

Ce forum est marqué par l’organisation de plusieurs panels et ateliers thématiques au cours desquels des experts et hommes d’affaires marocains et émiratis discuteront des atouts et besoins du marché local dans des secteurs clés comme l’industrie à haute valeur ajoutée, l’agriculture et pêche maritime, la logistique et transport, ainsi que les énergies vertes.