Laâyoune: 22 porteurs de projets bénéficient du programme « RYADA »

Un premier groupe de 22 porteurs de projets originaires de Laâyoune-Sakia El Hamra bénéficie du programme intégré d’accompagnement « RYADA », une initiative visant à promouvoir l’esprit entrepreneurial dans la région.

« RYADA », initié dans le cadre du programme intégré d’appui et de financement des entreprises (PIAFE), a pour objectif d’accompagner 300 porteurs de projets à fin 2021, de financer 70% des projets accompagnés et d’organiser des évènements sur l’entrepreneuriat dans la région.

Le programme porte sur l’accompagnement et la formation des porteurs de projets durant l’ensemble des phases, depuis le cadrage de l’idée de départ jusqu’à la phase de financement, en passant par des formations sur l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance aux démarches de création d’entreprises.

Une cérémonie a été organisée mardi à Laâyoune pour le lancement de ce programme, mis en place en partenariat avec le Centre régional d’investissement de Laâyoune (CRI), l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation création d’entreprises du Groupe Banque Populaire (FCEBP) et la Banque Populaire Régionale de Laâyoune.

Le PIAFE a été initié suite aux hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour accompagner les porteurs de projets, notamment dans le volet de l’appui et de l’accompagnement à travers une coordination d’actions au niveau régional.

Le comité de suivi du projet « RYADA » veillera à ce que les actions du programme soient appliquées en concordance avec le PIAFE, au profit des jeunes porteurs de projets et des TPME qui constituent la grande majorité du tissu économique de la région.