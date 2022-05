La voie de contournement de Béni Mellal est opérationnelle

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat relative à la réhabilitation des axes routiers stratégiques de la région, a nécessité 70 MDH pour l’acquisition de l’assiette foncière et 80 MDH pour la réalisation des travaux de construction.

Le nouvel axe routier devrait contribuer à décongestionner la circulation et à améliorer les indicateurs de sécurité routière au sein de la ville de Béni Mellal, en particulier au niveau des principales avenues qui forment un prolongement de la route nationale n °8, a indiqué le directeur provincial de l’Equipement dans une déclaration à la presse.

Cette route contribuera à faciliter le transport des marchandises et à réduire la durée des trajets notamment pour les investisseurs et les acteurs économiques, car elle dessert directement les grands projets structurants de la ville comme l’aéroport de Béni Mellal, l’autoroute Béni Mellal-Casablanca, l’Agropôle et la zone logistique, a-t-il dit.