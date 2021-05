La ville de Benguérir se dote d’un Complexe des services communaux moderne

Cette infrastructure socioéconomique, dont le lancement des travaux de construction avait été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la visite du Souverain dans la province de Rehamna en novembre 2012, fait partie intégrante du programme de mise à niveau urbaine de la ville de Benguérir et de l’organisation des activités commerciales dans cette partie du territoire national.

Ce projet de grande envergure est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales : DGCL), la province de Benguérir, le Conseil communal de Benguérir et le Conseil provincial de Rehamna. Ayant mobilisé des investissements de l’ordre de 50 millions de DH (acquisition du foncier et travaux de construction et équipements), ce Complexe des services communaux, est de nature à assurer un développement socio-économique durable et cohérent, à garantir une amélioration des conditions de travail des commerçants, outre la sédentarisation des marchands ambulants et le renforcement de l’attractivité de la ville.

Réalisée sur une superficie de 20 ha, dont un espace de 2 ha dédié à la vente des produits d’alimentation du bétail et un autre de 5 ha destiné au parking, cette structure devra permettre également d’améliorer les conditions de vie des populations des quartiers riverains de l’ancien souk hebdomadaire, tout en atténuant l’embouteillage que connait le centre-ville chaque mardi.

Le Complexe des services communaux, dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le gouverneur de la province de Benguérir, M. Aziz Bouignane, abrite le souk hebdomadaire, le marché de gros de fruits et légumes, le marché de proximité, un abattoir moderne, en plus des espaces de restauration et un parking pour véhicules.

L’ouverture de Ce complexe est de nature à booster davantage le trafic commercial et économique local, tout en permettant de contribuer aux efforts visant la modernisation de la ville notamment, à travers l’amélioration de la qualité des services et le renforcement de sa dynamique économique, à même de créer de nouveaux postes d’emploi et d’améliorer les conditions de travail des professionnels.

(Avec MAP)