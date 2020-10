La TGR connecte les Adouls

Les Adouls se mettent, un peu par la force des choses, au numérique. La TGR vient, en effet, de procéder à la dématérialisation des échanges avec les membres de cette corporation liés à l’obtention de l’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble objet de cession. Ils rejoignent ainsi les notaires qui sont déjà pleinement inscrits dans ce dispositif. Pour ce faire, une convention vient d’être signée en ce sens entre la Trésorerie Générale du Royaume et l’Ordre National des Adouls. Cette démarche, explique la TGR, entre le cadre de la modernisation et de l’amélioration des services rendus aux citoyens.

Selon la même source, ces échanges informatisés portent sur le dépôt et la délivrance de l’attestation. Ils permettent notamment la transmission informatisée de la demande de l’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble objet de cession. Ils permettent également l’échange de données et informations nécessaires au traitement et au suivi de ladite demande ainsi que la délivrance sous format électronique de ladite attestation.

Selon la TGR, cette convention est le fruit d’une véritable synergie entre l’Ordre National des Adouls et la Trésorerie Générale du Royaume pour l’amélioration de la qualité des prestations rendues aux citoyens conformément aux orientations royales.