La SMT certifiée Top Employer Maroc 2022 pour la 2è année consécutive

Cette certification par le « Top Employers Institute » intervient suite à un audit approfondi de l’ensemble du processus de gestion des ressources humaines de la SMT, qui comptent parmi les meilleurs pratiques : rémunération, développement des compétences, santé et bien-être, développement des talents, gestion de carrières, inclusion économique, indique la SMT dans un communiqué.

Pour rappel, la SMT est une filiale du groupe Imperial Brands PLC, entreprise cotée au classement FTSE 100, et qui compte plus de 35.000 collaborateurs à travers le monde.

Le Top Employers Institute, lui, est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d’être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence.

Le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 400 questions, réparties en 6 grands domaines RH et 20 thématiques.