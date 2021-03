La Semaine économique du Maroc en Irlande du 29 mars au 10 avril

Organisée en collaboration avec « Enterprise Ireland », le ministère irlandais du Commerce, des entreprises et de l’emploi ainsi que la Chambre de commerce arabo-irlandaise, la Semaine économique du Maroc en Irlande sera l’occasion de présenter les opportunités d’investissement offertes dans le Royaume, dans des secteurs comme l’agritech/l’agroalimentaire, l’industrie automobile et l’aviation, la logistique, le secteur portuaire, le secteur maritime, les énergies renouvelables et les CleanTech, le pharmaceutique, la santé et le numérique, les services financiers et la FinTech.

Elle se veut également une plateforme pour créer des synergies, présenter des témoignages d’investisseurs marocains et irlandais et promouvoir le Maroc comme porte d’entrée privilégiée vers le marché africain.

L’ouverture officielle de cette Semaine sera donnée par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le ministre délégué irlandais chargé de la Promotion du commerce et de la réglementation numérique et des entreprises, Robert Troy T.D.

Cette session d’ouverture verra la participation, du côté marocain, de l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi ainsi que du directeur général de l’Agence marocaine de développement des des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraa.

Du côté irlandais, prendront part à cette rencontre Peter Finan, expert au sein du ministère irlandais du Commerce, des Entreprises et de l’Emploi, Ahmad Younis, Secrétaire Général et CEO de la Chambre de Commerce arabo-irlandaise et Mike Hogan, directeur MENA à « Enterprise Ireland ».

Au cours de cette manifestation, les participants auront l’occasion d’assister à des visioconférences animées par une panoplie d’experts marocains et irlandais qui exposeront les différentes facettes de leurs secteurs respectifs dans l’objectif d’identifier d’éventuelles possibilités de partenariats économiques et d’investissement.

(Avec MAP)