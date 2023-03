La presse brésilienne se méfie des Lions de l’Atlas

La mission sera d’autant plus difficile face à un public marocain passionné qui s’est déjà fait distinguer au Qatar en encourageant corps et âme son équipe nationale.

C’est le jour J pour la tant attendue rencontre entre les Lions de l’Atlas et la Selecao. Les deux sélections s’affronteront ce samedi 25 mars à 22h au Grand stade de Tanger. Un match qui sera très suivi par les Marocains et les afficionados du ballon rond. «Nous respectons l’équipe du Brésil mais nous ne la craignons pas, et nous voulons l’affronter avec le même état d’esprit que lors du Mondial», a indiqué vendredi 24 mars, le sélectionneur national, Walid Regragui. S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue la veille du match amical, Regragui a souligné que l’équipe du Brésil est l’une des meilleures équipes au monde, qui compte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale et qui a une grande histoire, estimant que «la rencontre face au Maroc revêt une importance particulière, dans un contexte marqué par un essor remarquable du football national, notamment après l’exploit historique réalisé au Mondial du Qatar».

Pour sa part, le capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïss, a assuré que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux nouveaux joueurs de réussir une bonne intégration au sein de l’effectif, faisant observer que la force de l’équipe du Maroc réside dans «la cohésion et la solidarité entre toutes ses composantes: techniques, administratives, ainsi que les joueurs, sans oublier le rôle important des supporters marocains qui ont toujours été derrière l’équipe nationale».

De l’autre côté de l’Atlantique, la presse brésilienne n’a pas manqué de qualifier cette rencontre amicale de «rude épreuve» pour la Selecao. Les médias brésiliens ont ainsi souligné la qualité technique de l’équipe nationale qui regorge de joueurs évoluant au plus haut niveau en Europe. La chaine de télévision Bandeirantes, qui transmet ce match au Brésil aux côtés d’ESPN et Star +, a présenté les joueurs vedettes du Maroc qui constituaient l’ossature de la sélection devenue la première au monde arabe et en Afrique à atteindre les demi-finales du Mondial. A travers des reportages depuis Tanger, la télévision a souligné l’engouement du public marocain pour ce match et les conditions optimales, comme qualifiées par la délégation brésilienne, dans lesquelles se sont déroulées les préparations de la Selecao, parlant de «l’un des pays les plus passionnés par le football».

De son côté, le journal sportif Ge a estimé que l’entraîneur par intérim de l’équipe nationale brésilienne, Ramon Menezes est confronté à une rude épreuve contre une solide équipe marocaine, notant que les joueurs brésiliens vont devoir sortir le meilleur d’eux-mêmes lors de ce premier match de la Selecao en terres marocaines.

La mission sera d’autant plus difficile face à un public marocain passionné qui s’est déjà fait distinguer au Qatar en encourageant corps et âme son équipe nationale qui s’est imposée comme l’une des meilleures équipes de football au monde, a souligné le journal. «Les fans marocains vont rééditer la même fête. Nos joueurs doivent être prêts pour cela et montrer qu’ils sont dignes du maillot national», a insisté le journal sportif.