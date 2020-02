La Mamounia collabore avec le Chef Jean-Georges Vongerichten

Après la rénovation des restaurants de La Mamounia qui aura lieu entre le 25 mai et le 1er septembre, Jean-Georges introduira deux nouveaux concepts de restauration à l’hôtel – une Trattoria italienne et un concept asiatique s’inspirant de la culture culinaire d’Asie du sud-est.

La Mamounia est honorée d’accueillir le Chef et ses équipes dont la vision et l’innovation sont clairement alignées à la nouvelle philosophie culinaire de La Mamounia. En septembre, La Mamounia dévoilera une offre culinaire exclusive plus que jamais en phase avec sa clientèle et le positionnement qu’elle a acquis et établi au cours de ces dernières années.