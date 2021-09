La France décide de lever le « pass sanitaire » dans plus d’une centaine de centres commerciaux

Le gouvernement français a annoncé, lundi, sa décision de lever le controversé « pass sanitaire » dans plus d’une centaine de centres commerciaux, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.

Le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés soumis à l’obligation du pass sanitaire va passer ainsi de 178 à 64 à compter de mercredi pour les départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200/100 000 et en baisse continue depuis une semaine, selon un communiqué du gouvernement.

Cette décision a été prise en raison de « la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire », précise le communiqué.

« La levée du pass sanitaire sera ensuite appliquée aux autres départements, dès lors que durant sept jours consécutifs le taux d’incidence sera inférieur à 200 / 100 000 et en décroissance », indique la même source.

Le « pass sanitaire » qui prend la forme d’un QR code témoignant d’un schéma vaccinal complet, de la négativité d’un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie, est devenu obligatoire à partir du 9 août dernier pour accéder à une centaine de centres commerciaux et magasins de plus de 20.000 m² en France.

Mais la décision de l’instaurer reste entre les mains des préfets qui, selon la loi validée par le Conseil constitutionnel, ne peuvent pas le faire si cela compromet « l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport ».

Selon le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, en dehors des centres commerciaux où il « a eu un impact », le pass sanitaire « a protégé l’économie française », comme l’a fait « la vaccination ».

Jeudi, le patronat français (le Medef) a demandé au Premier ministre Jena Castex de lever cette mesure économiquement préjudiciable au pays.

« Je vais demander au Premier ministre que le pass sanitaire sur les centres commerciaux soit arrêté », a indiqué le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. « Sur les centres commerciaux on a un énorme problème », a affirmé le président du Medef. « Non seulement ça fait -30%, -40% (de chiffre d’affaires) dans les centres commerciaux où il y a le pass sanitaire, mais comme les Français n’ont rien compris assez logiquement » à la limite des 20.000 mètres carrés et aux autorisations préfectorales, l’ensemble des « centres commerciaux sont à -15% » de chiffres d’affaires, a-t-il détaillé.

Plusieurs recours en justice ont été intentés contre l’obligation du pass sanitaire à l’entrée des grands centres commerciaux, mais cette mesure fait l’objet de décisions contradictoires selon les départements, rendant encore plus complexe sa compréhension.

L’obligation du pass sanitaire devrait être levée le 15 novembre, date fixée par la loi, mais le gouvernement a ouvert la porte à une prolongation du dispositif au-delà de cette date suivant l’évolution de la crise sanitaire.