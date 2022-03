La fondation marocaine de l’étudiant devient Jadara Foundation

La fondation marocaine de l’étudiant a dévoilé, ce jeudi à Casablanca, sa nouvelle identité et sa vision stratégique à l’horizon 2030. Cet acteur dynamique dans l’accompagnement des jeunes bacheliers méritants issus des conditions sociales précaires a désormais changé de dénomination pour devenir « Jadara Foundation ».

Depuis sa création en 2000, l’association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, réunit des acteurs publics et privés autour de ses actions visant à assurer l’accès à une éducation de qualité à tout jeune pour réussir son projet de vie en dépit de sa situation socio-économique fragile.

A ce jour, plus de 2 150 jeunes méritants ont réussi à dépasser le déterminisme social, territorial ou de genre en entamant des études supérieures de qualité.

A travers sa nouvelle stratégie, Jadara Foundation vise à faire bénéficier 10 000 personnes à l’horizon 2030 et à faire gagner 10 places au Maroc dans 10 ans sur le Global Social Mobility index du World Economic Forum qui classe actuellement le royaume 74 ème sur 82 pays analysés.