La Direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra de l’ONCA lance sa campagne anti Covid-19

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de communication anti Covid-19, la Direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra de l’Office national du conseil agricole (ONCA) a lancé, à partir du jeudi 22 octobre, son programme régional, exécuté par les conseillers agricoles relevant de cette direction. Ces derniers sont dotés de plusieurs moyens logistiques indispensables à l’implémentation de ce programme, y compris le guide anti- Covid-19 mis en place par le ministère de l’agriculture. Selon Mourad El Fadli, directeur régional de l’ONCA Rabat-Salé-Kénitra, ce programme sera déployé au sein de trois filières agricoles qui connaissent une activité intense durant cette période. «Il s’agit des filières des fruits rouges, l’olivier et les agrumes. Ce programme durera quatre semaines, à l’instar des autres régions du Royaume», souligne M. El Fadli. En ce qui concerne la campagne nationale de sensibilisation et de communication anti Covid-19, elle vise à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, encourager tous les opérateurs agricoles à respecter les mesures de prévention contre la Covid-19 et assurer un bon départ de la saison agricole. «La campagne ambitionne également de préserver et créer de nouveaux emplois, ainsi que de continuer à approvisionner les marchés locaux», poursuit le directeur régional. Sont ciblés par cette campagne les marchés hebdomadaires, les agglomérations au sein des zones de production agricole, ainsi que les travailleurs et les transporteurs des ouvriers. Pour rappel, la campagne nationale de sensibilisation et de communication anti Covid-19 est organisée en collaboration du ministère de l’intérieur, la Confédération marocaine de l’agriculture et de développement rural (COMADER), la Fédération des Chambres agricoles du Maroc, l’ONSSA et la Fédération nationale interprofessionnelle des conseillers agricoles privés. La Direction régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG), la Chambre régionale d’agriculture Rabat-Salé-Kénitra et le Centre régional de la recherche agronomique de Kénitra contribuent également à cette campagne.