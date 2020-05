La date du bac est désormais connue

La date des examens du baccalauréat est désormais fixée. La première session se déroulera en deux temps. Les épreuves auront lieu les 3 et 4 juillet pour les sections littéraire, sciences humaines et enseignement originel. Pour les sections scientifiques et techniques et pour le bac professionnel, les examens se dérouleront du 6 au 8 juillet. Et comme l’a déjà annoncé le ministre plus tôt, et partant du principe de l’équité et d’égalité des chances, l’examen portera uniquement sur les cours dispensés, de manière présentielle, avant le 16 mars, date de l’interruption des cours. Le ministère, planche d’ailleurs actuellement sur un guide qui déterminera les cours et les thèmes sur lesquels porteront les épreuves du bac.