La couverture sociale aux artisans non fiscalisés inscrits sur le Registre National de l’Artisan fixée à 135 Dhs mensuelle

La Couverture sociale aux artisans non fiscalisés inscrits sur le Registre National de l’Artisan a été fixée à 135 Dhs mensuelle, a indiqué le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.