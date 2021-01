La Continentale réintroduit les marques Alfa Romeo, Jeep et Fiat à El Jadida

Investir en temps de crise ! l’adage semble avoir été pris à la lettre par La Continentale qui ouvre son quatrième site de distribution automobile dans la ville d’El Jadida, moins de 3 mois après avoir investi dans un showroom premium à Dar Bouazza.

Promesse tenue donc par Driss Marrakchi qui estime que son entreprise dispose de marges de progression dans le domaine de l’automobile et entend bien les exploiter. En dépit du COVID et de la rétraction du marché automobile en 2020, la Continentale poursuit son programme de développement dédié à la distribution des marques du groupe FCA : Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat et Fiat pro.

Situés dans la zone industrielle, les nouveaux locaux couvrent une superficie de 1.200 m2, dont un showroom d’exposition de véhicules et deux ateliers de réparation mécanique et de carrosserie, équipés selon les derniers standards en la matière. Un investissement de 10 MDH, réalisé en 4 mois seulement et devant générer une vingtaine d’emplois.

L’arrivée de La Continentale à El Jadida signe le retour des marques du groupe FCA dans une région qui compte 1,8 million d’habitants, après une absence qui aura duré près de 3 ans. A travers son implantation, La Continentale vise à offrir une gamme étoffée qui va de l’utilitaire au premium en passant par les SUV et les citadines. L’entreprise s’est fixé, à l’issue du premier semestre 2021, d’atteindre une part de marché de 8% sur la région et un volume de ventes annuel de 720 véhicules.

Pour ce faire, l’entreprise compte sur un effectif commercial chevronné, qui s’appuie sur des solutions de financement adaptées, notamment celles d’El Hourria LLD, sa filiale de location longue durée.

Rappelons qu’en moins de 2 ans, La Continentale s’est positionnée comme acteur majeur de la distribution automobile en étendant son activité, hormis le site historique du Boulevard Abdelmoumen, au site situé angle Bd Zerktouni et Roudani, puis Dar Bouazza et dorénavant El Jadida. Pour accompagner ce développement, La Continentale s’est transformée en SA avec une augmentation de capital de 16 MDH. Enfin, il convient de souligner qu’entre 2019 et 2020, et en dépit de l’impact COVID, la société a réussi à doubler son chiffre d’affaires.

D’autres projets en rapport avec la chaîne de valeur de la distribution automobile sont prévus au cours des prochains mois par La Continentale.