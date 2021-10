La Colombie reconnaît la marocanité du Sahara

La vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Mme Marta Lucia Ramirez, a fait part jeudi des instructions données au nouvel Ambassadeur de son pays à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara.

Un communiqué conjoint publié, jeudi à Rabat, à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec la responsable colombienne, actuellement en visite officielle dans le Royaume, indique que Mme Ramirez a informé M. Bourita « des instructions données au nouvel Ambassadeur de la Colombie à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara ».

De même, M. Bourita a informé la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie des derniers développements relatifs à l’Initiative d’autonomie pour la région du Sahara, présentée par le Maroc en 2007.

Pour sa part, Mme Ramirez a souligné, tel qu’il a été reconnu dans différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, « les efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU », ajoute le Communiqué conjoint.

Dans ce sens, la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie a souligné « l’importance de l’Initiative marocaine, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties, en vue de mettre fin à cette question, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ».