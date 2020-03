La CNSS annonce des mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus

La Caisse explique que dans le cadre des mesures préventives annoncées par les autorités compétentes visant à faire face à la pandémie du Coronavirus COVID-19, soucieuse de la sécurité sanitaire de ses clients et compte tenu de l’importance que revêtent les prestations servies, la Direction Générale de la CNSS porte à la connaissance du public, la mise en œuvre des mesures suivantes:

▪ Le dépôt des certificats de vie et de scolarité n’est plus nécessaire pour le maintien du service des prestations, jusqu’à nouvel ordre;

▪ Les dossiers de prestations qui risquent d’être hors délai à partir du mois du 18 mars 2020 et ce durant toute la période de crise, seront acceptés après reprise normale de l’activité;

▪ L’accès aux agences sera suspendu. Pour les clients désireux de déposer leurs demandes de prestation, des boites de réception seront disponibles à l’entrée des agences de la CNSS pour qu’ils y déposent leurs dossiers. Ces dossiers devront être mis dans des enveloppes portant impérativement le n° d’immatriculation et le n° de téléphone portable de l’assuré. L’accusé de réception pour ces dossiers ne sera remis aux assurés ;

▪ Le suivi de l’état d’avancement du traitement des dossiers est possible via le portail assuré, l’application mobile MA CNSS et le centre d’appel Allo Damane;

La CNSS informe par ailleurs, que les services aux affiliés et aux assurés cités ci-dessous, restent opérationnels :

 Services aux entreprises :

• Plate forme d’édition, via le portail DAMANCOM, des attestations pour soumissionner aux marchés publics, attestations de la masse salariale déclarée, attestations des salariés déclarés et attestations d’affiliation ;

 Services aux salariés :

• Plate forme d’édition, via le portail Assurés, des attestations pour les pensionnés (Attestation de pension) et les salariés (Attestation de déclaration de salaires et Attestation de perception des allocations familiales) ;

• Plate forme de téléchargement des formulaires nécessaires pour l’instruction des demandes, via le portail institutionnel cnss.ma.