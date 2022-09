La CMR lance la 2e version de son agent virtuel baptisé « Chat’er »

Dans le cadre de la diversification de ses canaux de communication et d’interaction avec ses usagers, la Caisse Marocaine des Retraites lance la deuxième version de son agent virtuel, baptisé Chat’er.

Cet outil, disponible en deux langues (arabe et française) 24 h/24 et 7 j/7, vient compléter le bouquet des services offerts pour assister les usagers dans leurs démarches et répondre à leurs requêtes.

Il s’agit d’une version enrichie qui, en plus d’être capable de répondre à des questions d’ordre général, permet d’interagir avec les utilisateurs sur des contenus personnalisés, notamment les données d’affiliation et de carrière ainsi que les données de pension.

Disponible sur le portail de la CMR ou sur application mobile, cet agent virtuel permet également de simuler les montants des pensions, de télécharger les attestations d’affiliation et de pension en plus du suivi du traitement des demandes et réclamations.