La cimenterie LafargeHolcim de Settat, n°2 mondial

Avec une capacité annuelle de production de 1,7 million de tonnes de ciment, l’usine LafargeHolcim Maroc de Settat dispose d’un portofolio de produits diversifié qui lui permet de répondre aux différents besoins de la région, qu’il s’agisse de constructions individuelles, d’ensembles immobiliers ou de grands ouvrages d’infrastructure.

La cimenterie de Settat est classée 2ème usine la plus performante du groupe LafargeHolcim dans le monde. Ce classement se base sur des critères de performances industrielles en matière d’efficacité, de coût et de développement durable (santé, sécurité, environnement, qualité, développement des hommes ; des femmes). Il couvre 129 usines intégrées du réseau international du groupe LafargeHolcim.

La cimenterie de Settat a, en conséquence, été choisie par le Groupe LH comme usine pilote dans le cadre du projet « Plant of Tomorrow », soit « l’usine de demain ». L’objectif de cette initiative est d’implémenter dans toutes les usines les dernières innovations en matière de technologies d’automatisation, de robotique, d’intelligence artificielle et d’entretien prédictif. Ces solutions innovantes permettent d’améliorer les processus de production et de garantir une production de ciment plus sûre, plus efficace et plus durable.

En matière d’énergie verte, à l’instar des autres usines du groupe au Maroc, la cimenterie de Settat est déjà alimentée depuis 2018 par de l’électricité éolienne et utilise également des combustibles alternatifs qui permettent de réduire le recours à des combustibles fossiles. Toutes les cimenteries de Lafarge Holcim Maroc sont d’ailleurs certifiées ISO 14001 (Management environnemental) et ISO 50001 (Management de l’énergie).

En ligne avec le programme de responsabilité sociale et environnementale (RSE) N’BNIOUW L’7AYAT de LafargeHolcim Maroc, la cimenterie de Settat est engagée dans le développement des communautés et des territoires qui l’entourent. Elle œuvre à renforcer l’autonomisation des communautés, à promouvoir la culture du dialogue et à valoriser toutes les pratiques qui permettent de développer l’économie locale, dans l’objectif de créer de la valeur partagée et de bâtir des liens durables.

Plus de 12.000 riverains de la cimenterie ont ainsi bénéficié en 2020 des actions RSE du programme N’BNIOUW L’7AYAT. Dans le cadre du soutien à l’éducation et de la lutte contre l’abandon scolaire, plus de 2.200 enfants et adolescents riverains ont été accompagnés, avec la réhabilitation de 6 écoles et l’opération annuelle de rentrée scolaire. Des programmes de développement de l’employabilité ont été lancés avec des coopératives d’élevage de poulet bio et de caprins.

Les caravanes médicales pour adultes et enfants, ainsi que l’équipement d’un poste d’échographie au centre de santé Lebna, ont permis à environ 3.000 riverains de bénéficier de tests et de soins. Enfin, en matière de développement local, la réalisation et le réaménagement d’installations ont permis l’accès à l’eau potable pour plus de 8.200 riverains dans plusieurs douars proches de la cimenterie de Settat.