La chloroquine prescrite pour tous les malades au Maroc

En effet, au Maroc, le Comité technique et scientifique du ministère de la santé a décidé de prescrire le chloroquine pour tous les malades, pas seulement les cas graves. Le ministère de la santé a saisi tout le stock qui a été dans le laboratoire fabriquant cette substance. De plus, les firmes pharmaceutiques sont prêtes à fabriquer et distribuer la chloroquine à travers le monde.

S’agissant des effets secondaires que peut avoir la chloroquine, cette substance peut donner des complications chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires (allongement du QT, par exemple). Il est donc conseillé aux gens de ne prendre ce traitement qu’après sa prescription par un médecin, qui doit tout d’abord faire un électro-cardiogramme. La chloroquine peut également, comme les autres médicaments, avoir des effets secondaires «mineurs», surtout lorsqu’elle est prise pour une courte période. Il s’agit, entre autres, des effets gastro-intestinaux (nausées, vomissement, douleurs abdominales, petites faiblesses musculaires transitoires.

