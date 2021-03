La Chine va lancer un nouveau satellite pour surveiller le CO2 !

Le nouveau satellite, premier satellite au monde à détecter activement le CO2 grâce à la technologie LiDAR, sera prêt pour le lancement en juillet prochain, a-t-on ajouté de même source, relavant que la Chine a mis en orbite trois satellites pour la surveillance et l’étude du CO2 depuis 2016, et ils sont tous équipés de la technologie de télédétection optique passive. « La mise en service de ces satellites profitera non seulement à la Chine, mais aussi au monde entier, car elle apporte un soutien technologique à la protection de notre planète », a-t-il fait noter. Une constellation de satellites météorologiques pour la surveillance du CO2 devrait être créée au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025) de la Chine dans le cadre des efforts du pays pour atteindre un pic d’émissions de CO2 avant 2030 et devenir neutre en carbone avant 2060.

(Avec MAP)