La charte Panafricaine pour la réduction des risques en santé lancée à Casablanca

Une conférence internationale organisée par « l’African Global Health » (AGH), avec la participation d’un parterre d’experts, de spécialistes et de professionnels africains et internationaux a permis d’abotir au lancement de la première charte Pan-Africaine pour la réduction des risques en santé, le 22 décembre 2022 à Casablanca.

Cette initiative intervient en droite ligne avec le grand succès de la première conférence africaine sur la réduction des risques en Santé, tenue à Marrakech, les 16, 17 et 18 novembre 2022, Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI avec la participation de plus de 800 personnalités représentant 60 pays.

Ce conclave constitue une occasion idoine pour la formation d’un bureau logistique africain auprès de l’organisation, composé de près de 10 experts africains représentant le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Rwanda, le Kenya, le Soudan, l’Egypte, le Sénégal, ainsi que le Maroc. L’objectif est d’œuvrer de concert avec les pays africains pour dévoiler les contours définitifs de la Charte africaine historique au titre de l’année 2023, en tant que cadre de travail au service de la population africaine et moyen de réduire les risques en santé.

Dr Lamia Kandil, présidente de l’AGH au bureau logistique local a souligné, dans une déclaration à La Vie Eco que « l’AGH réunit les pays africains pour réfléchir les politiques de santé publique en Afrique». Et d’ajouter : «Aujourd’hui, cette conférence qui rassemble encore une fois un panel de chercheurs, de scientifiques africains vise le lancement d’une charte africaine marquant la mise place d’une structure Pan-Africaine de travail et de suivi pour servir les populations du continent et prévenir les risques sanitaires qui nous guettent».

Pour sa part, Dr Rania Mamdouh, professeur à la faculté de Médecine du Caire (Egypte) fait savoir que « cette charte vise la mise sur pied d’une initiative sanitaire globale pour trouver des solutions efficaces aux problèmes de santé dans le continent et pour réduire les effets des maladies comme le diabète, l’obésité et d’autres phénomènes comme le tabagisme, l’alcoolisme et toutes formes d’addiction pour prévenir les cancers ».

L’AGH est une organisation qui vise la promotion de la santé en Afrique, incluant des dimensions de santé responsable et solidaire sous l’étendard de la santé pour tous et par tous. Elle cherche à faire adhérer les politiques et les experts au concept du citoyen – patient tout en engageant des politiques de santé publiques communes dans le continent.