La CGEM et la FSBF organisent un webinaire dédié au crowdfunding

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des Secteurs Bancaire et Financier (FSBF) en partenariat avec Injaz Advisory organisent le 29 avril un webinaire sous le thème « Le crowdfunding : un levier de développement de l’entrepreneuriat au Maroc ? ».

Ce webinaire portant sur le crowdfunding en tant qu’outil de financement des start-up au Maroc sera l’occasion de discuter divers sujets d’intérêt : le potentiel du crowdfunding au Maroc, un état des lieux de la réglementation,les attentes et perspectives des plateformes de crowdfunding, les attentes et rôles des porteurs de projets et des investisseurs,..etc.

Pour animer ce webinaire, des directeurs généraux de banques, des responsables publics, des investisseurs, des gérants de start-up et des fondateurs de plateformes de crowdfunding prendront la parole en tant que principaux intervenants.

Pour rappel, la chambre des représentants a adopté, en Février, à l’unanimité, le projet de loi (n°15-18) relatif au financement collaboratif. Ce nouveau cadre juridique établit un dispositif complet de régulation des activités de financement collaboratif. Objectif : contribuer à la mobilisation de nouvelles sources de financement en faveur des jeunes porteurs de projets, des très petites, petites et moyennes entreprises.