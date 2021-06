La CGEM élue membre du Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail

Les suffrages exprimés, mercredi dernier, par les délégués des employeurs représentant les employeurs des 5 continents, ont permis d’élire les membres qui les représenteront au sein de ce Conseil d’administration, organe exécutif de l’OIT, pour le mandat 2021-2024, indique la CGEM dans un communiqué.



Ces élections ont été organisées en marge de la conférence internationale du travail, considérée comme le « parlement international du travail », fais savoir la même source, précisant que la conférence, qui était initialement prévue en juin 2020, avait été reportée à la période entre le 7 et 19 juin, en raison de la pandémie du Covid-19.



Et de noter que cette année, cet événement s’est tenu en distanciel sous la présidence du Maroc. Les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs de 187 États membres de l’OIT ont répondu présents, pour discuter de sujets relatifs au monde du travail, de questions sociales et de la reprise post-Covid centrée sur l’humain.