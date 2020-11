La CDG est en avance sur les objectifs de sa stratégie 2017-2022

Le Groupe CDG a maintenu son plan de développement en dépit de la crise sanitaire qui a frappé le pays. D’ailleurs, la stratégie 2017-2022 conforte à mi-parcours les orientations choisies par le groupe et se trouve en phase avec les enjeux économiques auxquels le pays se trouve confronté. Pour rappel, la CDG a décidé d’articuler sa mission autour de trois axes prioritaires – «Expert» pour compte de l’Etat, des collectivités territoriales et d’acteurs tiers, «Co-Financeur» des collectivités territoriales et des PME, et «Investisseur» tourné vers le développement du tissu productif.

Parmi les principales réalisations à jour : la création d’un fonds d’investissement dédié aux métiers mondiaux du Maroc et un autre dédié au financement des PME, la mise en place d’une offre multi-activités pour les régions dans le cadre du déploiement de leurs programmes de développement, et le lancement du programme 212 Founders. D’autres actions phares sont également à inscrire au bilan du groupe : la livraison, depuis 2017, d’une série de projets touristiques et hôteliers (hôtels Melia Beach Saïdia, Melia Garden Saïdia, Vichy Thermalia Moulay Yacoub, Al Hoceima Bay Appart-Hotel, Aquaparc Alpamare Saïdia, Golf Teelal Saïdia, accord avec Club Med pour l’extension du Club Med Palmeraie Marrakech et la rénovation du Club Med Yasmina, ouverture prochaine du Hyatt Regency Taghazout Bay et du Mariott Rabat…), le lancement des initiatives de développement durable, le déploiement d’une stratégie digitale globale, la poursuite de l’assainissement des comptes et le déclenchement de l’initiative One CDG.

Au 1er semestre 2020, le groupe a mis à la disposition de ses clients plus de 80.000 m² de bureaux pour l’offshoring entre Casanearshore, Technopolis Rabat et Fès Shore. La CDG a également livré, en plein confinement, la Zone Franche du Souss-Massa, en avance par rapport aux dates contractuelles. Autre réalisation de taille, le géant de l’informatique américain «DELL» a conclu début mai 2020 avec MEDZ, filiale de la CDG, un nouvel accord pour le renouvellement du bail de son site à Casanearshore Park. Pour ce qui est du financement des entreprises, le groupe a continué à financer les TPME à travers sa filiale Finéa tout en préparant de nouveaux Packs produits destinés à accompagner les TPME dans le cadre de l’accès et le financement de la commande publique. Autres réalisations à mettre à l’actif du Groupe CDG, la récente opération d’appui du secteur automobile national via la prise de participation par CDG Invest dans l’activité automobile de Socafix du Groupe Abdelmoumen.