La Caisse Centrale de Garantie se transforme en SA portant la marque « TAMWILCOM »

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) se transforme en une Société anonyme (SA), portant la marque « TAMWILCOM ». « Après plus de 70 ans de réalisations, la Caisse Centrale de Garantie franchit une nouvelle étape de son histoire en se transformant en Société Anonyme, portant la dénomination juridique Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE) », indique un communiqué de l’institution financière.

Cette transformation, qui vient en application des dispositions de la loi 36.20 promulguée en juillet de l’année 2020, est consacrée désormais par l’adoption d’un nouveau nom de marque : TAMWILCOM, ajoute le communiqué.

La nouvelle identité, « claire et accessible », porte ainsi les ambitions et les valeurs de l’institution et traduit son objectif majeur, celui de faciliter l’accès des entreprises au financement et d’œuvrer pour l’essor de l’économie nationale, souligne la même source.

TAMWILCOM est une institution financière publique régie par la loi bancaire, qui représente l’intervenant unique de l’État en matière de garantie publique des financements.

Elle a pour mission d’intervenir, avec ses partenaires du secteur financier, pour répondre aux besoins des entreprises marocaines, et ce à travers une panoplie d’instruments de financement adaptés à chaque étape de leur cycle de vie.