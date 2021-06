La BEI et CIH BANK signent un accord de financement pour renforcer le soutien aux entreprises marocaines

La Banque européenne d’investissement (BEI) et CIH BANK ont signé, mercredi, leur premier accord de financement d’un montant global de 60 millions d’euros (640 millions de dirhams) pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) marocaines.

Cet appui s’inscrit dans le cadre des mesures de soutien de CIH Bank aux entreprises marocaines pour stimuler la relance économique dans le contexte de la pandémie de Covid-19, indique un communiqué de la Banque de l’UE.

Selon la BEI, ce financement, s’insère plus largement dans le cadre du mandat de prêt extérieur de l’Union européenne et fait partie de la réponse à la pandémie de la Banque et du programme « Team Europe ».

Il vise, ajoute-t-on, « à soutenir le développement du secteur privé en mettant l’accent sur les PME, l’accroissement de la compétitivité et la création d’emplois ».

« Cet accord de financement bénéficiera de l’expertise de la BEI pour notamment favoriser les financements verts et optimiser l’offre de services financiers en faveur des PME et plus particulièrement les entreprises les plus petites », ajoute la Banque de l’UE.

Se félicitant de ce premier contrat de financement avec CIH Bank, « un acteur bancaire historique au Royaume du Maroc », Luca Lazzaroli, Directeur Général de la BEI, a insisté que « face aux conséquences de cette crise sanitaire inédite, il est de notre responsabilité de renforcer le soutien aux entreprises par un financement et un accompagnement adaptés à leurs besoins ».

« Le secteur privé a un rôle déterminant à jouer dans la relance et le dynamisme économique du Royaume. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir ainsi le pays grâce à notre expertise et nos investissements. En agissant ainsi, nous soutenons l’emploi notamment pour les jeunes générations », a ajouté M. Lazzaroli, cité dans le communiqué.

De son côté, Lotfi Sekkat, Président Directeur Général de CIH BANK, a relevé que ce premier partenariat de financement avec la BEI vient renforcer les différentes mesures prises par la banque pour soutenir l’activité des petites et moyennes entreprises et résorber l’impact de la crise sanitaire sur le secteur économique.

« Malgré le contexte pandémique, l’économie doit repartir et nous devrons œuvrer nous tous pour la relance. Je pense que les entreprises qui se portaient bien avant la crise, bien qu’elles aient souffert, vont se relever grâce aux mesures de soutien et d’accompagnement mises en place par les différents acteurs économiques de notre pays », a-t-il souligné.

Partenaire privilégié du Royaume depuis 40 ans, la BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables, rappelle la Banque de l’UE.