La 3e édition des Journées économiques Maroc-France dédiée à l’aéronautique

Sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organise, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en France, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la CCI Occitanie et le GIMAS, la 3e édition des journée-économiques Maroc-France à Toulouse, qui se tiendra du 23 au 25 mars à la Cité de l’espace à Toulouse sur le thème : « L’aéronautique, un secteur prioritaire du Plan d’Accélération Industrielle au Maroc ».