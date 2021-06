La 2è édition du Festival Rabat-Comedy international film, du 12 au 26 juin en format digital

Le comité de ce festival dédié au cinéma de comédie a visionné 274 œuvres cinématographiques issues de 56 pays avant de sélectionner pour la compétition officielle 24 courts métrages représentant 15 pays et sept long métrages issus de six autres, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Plusieurs événements se tiendront en marge du programme cinématographique du Festival, avec notamment des rencontres avec des réalisateurs et un atelier d’écriture de comédie, a ajouté la même source. Les films seront diffusés sur la plateforme du festival en VOD en format Full HD, pour permettre une visualisation libre et optimum à tout moment de la journée et à via tout appareil électronique.