Khalid Aït Taleb reçoit une délégation officielle du Centre Africain de Contrôle des Maladies

Le but de cette visite est de Renforcer le partenariat avec les Institutions marocaines de santé Publique dans le domaine de la prévention et le contrôle des épidémies, de prendre connaissance de l’expérience marocaine en matière de campagne de vaccination anti-COVID19 et des plateformes industrielles marocaines spécialisées dans la fabrication des biotechnologies en vue de développer des projets de partenariats pour l’approvisionnement du continent Africain en tests de diagnostic biologiques, dispositifs médicaux de protection, fabrication des vaccins, indique un communiqué du ministère de la Santé parvenu à La Vie éco.

Lors de cette rencontre, le Directeur du CDC Afrique a salué le rôle de Leader Africain que joue le Royaume du Maroc en matière de vaccination Contre la COVID19, sous les hautes directives de SM le Roi pour unir les efforts des pays africains dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers le partage d’expériences et de bonnes pratiques pour une gestion efficace face à la pandémie de coronavirus, à travers l’acheminement de l’aide médicale et la fourniture du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19 et à travers le développement d’une plateforme industrielle de fabrication des vaccins et produits biotechnologiques, pour couvrir, non seulement les besoins du Royaume, mais aussi du Continent Africain, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Les deux responsables ont passé également en revue les actions contributives remarquables du Maroc dans la mise en œuvre de la stratégie continentale de lutte contre la pandémie COVID19, notamment :

•Le partenariat avec l’Ecole Nationale de Santé Publique pour organiser des programmes de formation en épidémiologie de terrain et en santé globale en faveur des cadres des pays africains francophones.

•La nomination de l’Institut Pasteur du Maroc comme Centre d’Excellence Africain pour le Diagnostic virologique de l’infection COVID 19 et Centre d’excellence nord-africain pour la surveillance génomique des variants du SARS COV-2 :

•La participation du Maroc dans les organes de gouvernance du CDC Afrique. Sachant que le Maroc représente la région de l’Afrique du Nord dans le Conseil consultatif et technique du CDC depuis 2019 et dans le conseil d’Administration du CDC Afrique depuis 2020 ;

•La participation active dans les instances de coordination et d’expertise de la stratégie continentale de riposte contre la pandémie COVID19 : Le groupe de experts pour la riposte contre la COVID19, le comité de pilotage de l’African Taskforce For Novel Coronavirus (AFTCOR), et le groupe de travail de l’Initiative africaine pour la fabrication des vaccins ¨Partnership for African Vaccine Manufacturing¨

•La participation du Maroc (à travers l’Institut Pasteur du Maroc), comme représentant de la région de l’Afrique du Nord dans le réseau africain de surveillance de l’efficacité des vaccins anti COVID19.

Il est à rappeler que le Centre Africain pour le Contrôle des Maladies (CDC Afrique) est une agence sanitaire de l’Union Africaine, dont la création a été adoptée à la 24ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernement Africains tenue à Addis Abéba (Ethiopie) en janvier 2015 et officiellement lancé le 31 janvier 2017 à Addis-Abeba (lieu de son siège).