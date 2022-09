Kénitra: organisation de l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes « Maroc Mantlet 2022 »

Les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 12 au 23 septembre, à l’Unité de Secours et de Sauvetage du Génie militaire et la 3ème Base Aérienne des Forces Royales Air à Kénitra, l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes « Maroc Mantlet 2022 ».

Le programme de cet exercice inclut des séminaires et des formations au profit des cadres et des modules d’intervention ainsi que des entraînements sur le terrain, outre des visites d’autorités militaires, américaines et marocaines qui sont prévues aux différents sites et ateliers d’entraînement.

« Maroc Mantlet » est un exercice qui réunit annuellement les équipes spécialisées des FAR en gestion des catastrophes et les équipes de la Garde Nationale de l’Etat de l’Utah ainsi que l’Agence Américaine de Réduction des Risques. Il vise notamment le développement de l’interopérabilité technique et procédurale entre les modules spécifiques des intervenants.

Dans une déclaration à la presse, le Colonel Mehdi Ouhadi, Commandant de l’Unité de Secours et de Sauvetage des FAR, Directeur de l’Exercice de Gestion des Catastrophes, a éxpliqué que cet exercice se déroule en deux phases: une phase théorique au sein de l’Unité de Secours et de Sauvetage à Kénitra, qui consiste en des séminaires au profit des participants marocains et américains, alors que la seconde, une phase pratique, se déroule à la 3ème Base Aérienne des Forces Royal Air à Kénitra en coordination entre toutes les équipes d’intervention, toutes spécialisations confondues, sous la supervision de spécialistes marocains et américains.