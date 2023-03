Katharina Felgenhauer, nouvelle DG d’AHK Maroc

Le comité directeur de la Chambre Allemande de commerce et d’industrie au Maroc (AHK Maroc) a nommé Katharina Felgenhauer en qualité de Directrice générale (DG) de l’AHK Maroc à compter du 1er juillet 2023.

Katharina Felgenhauer a dirigé l’AHK Nigeria dans laquelle elle a lancé plusieurs projets, dont des centres de compétences spécialisés en énergie et en environnement, mais également en innovation et start-up, formation professionnelle et agriculture.

Auparavant, elle a piloté plusieurs départements de la Délégation Allemande de Commerce et d’Industrie au Ghana (AHK Ghana), menant en parallèle diverses activités dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest.

Au cours de sa carrière, Mme Felgenhauer a exercé dans le domaine du développement des marchés et des affaires en Afrique en occupant plusieurs postes basés au Kenya, au Ghana et au Nigeria que ce soit dans des entreprises privées, des organisations internationales ou des Chambres de Commerce.

AHK Maroc est l’interlocutrice privilégiée pour les relations économiques germano-marocaines. Elle est la principale instance locale pour toutes les questions qui concernent les marchés allemand et marocain. Avec plus de 700 membres, elle constitue depuis 1997 un appareil performant de soutien et d’accompagnement.

L’AHK Maroc fait partie du réseau mondial des Chambres Allemandes de Commerce à l’étranger (AHK), qui rassemble 140 antennes dans 92 pays. Ce réseau offre conseils, assistance et représentation aux entreprises allemandes qui souhaitent s’établir à l’étranger ou développer leurs activités à l’échelle mondiale.