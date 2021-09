Karim Achengli : Souss-Massa s’apprête à relever plusieurs défis économiques et sociaux

La région veillera à la mise en place des conclusions et recommandations du Rapport général sur le Nouveau modèle de développement (NMD), qui est un réel challenge pour les différents acteurs locaux et régionaux, a précisé M. Achengli dans une déclaration à la MAP.

La bonne mise en œuvre du NMD fera de Souss-Massa, une région pionnière aux niveaux économique, social et culturel, a noté le responsable.

Dans ce cadre, il a précisé que le Conseil de la région accompagnera la réalisation des chantiers et projets lancés à Souss-Massa, dont le Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural et celui d’accélération industrielle, ce qui permettra la création de nouveaux postes d’emplois et une réelle valeur ajoutée.

Le Conseil veillera, aussi, à l’accompagnement du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé par SM le Roi Mohammed VI en février 2020, ainsi que la mise en place du grand chantier national de la régionalisation avancée, a-t-il insisté.

A rappeler que Karim Achengli du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a été élu, à l’unanimité, président du Conseil de la région Souss-Massa, en obtenant les 57 voix que compte le Conseil.

Le RNI est arrivé en tête des élections régionales du 08 septembre en décrochant 23 sièges du Conseil de la région.