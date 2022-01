Kalâa Des Sraghnas: l’ONEE renforce son réseau de l’alimentation en eau potable

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a renforcé son réseau de l’alimentation en eau potable dans la région de Kalâa Des Sraghnas par la mise en service, samedi dernier, du projet d’extension de la station de traitement existante d’un débit supplémentaire de 60 l/s afin de porter son débit global à 150 l/s. Cette nouvelle réalisation, s’inscrivant dans le cadre de la politique du renforcement de l’alimentation en eau potable des villes du Royaume, permettra de satisfaire et de sécuriser la demande croissante en eau potable de la ville Kalâa Des Sraghnas, d’améliorer ainsi les conditions de vie de la population de la ville de Kalâa et de contribuer au développement socio-économique de la région, indique l’ONEE-Branche Eau dans un communiqué diffusé ce jeudi. D’un coût global d’environ 32 millions de dirhams, les ouvrages réalisés comprennent, principalement l’extension de la station de prétraitement par l’équipement du mélangeur rapide existant et l’ajout d’un troisième débourbeur, fait savoir la même source. Il s’agit également de l’extension de la station de traitement existante et ses ouvrages annexes pour un débit supplémentaire d’eau traitée de 60 l/s afin de porter son débit global d’eau traitée à 150 l/s.