Jordanie: Arrivée du deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence au profit des Palestiniens

Le deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence, envoyée par le Maroc sur instructions royales à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, est arrivé dimanche à l’aéroport d’Amman, à bord d’un avion des Forces Armées Royales (FAR).

La réception de l’aide humanitaire, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en jordanie, Khalid Naciri, du représentant de Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), ainsi que du représentant de l’ambassade de Palestine en Jordanie.

Ce deuxième avion militaire s’est envolé, samedi soir de la Base aérienne des Forces Royales Air de Kénitra (3e BAFRA). Un autre avion des FAR acheminant le premier lot de cette aide avait atterri plus tôt dans la journée au même aéroport.

Les deux appareils transportent 20 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures destinées à la population palestinienne de Cisjordanie.

Une cargaison d’aide équivalente sera acheminée par la suite à bord de deux autres avions à destination de la capitale égyptienne, Le Caire, avant d’être transportée vers la Bande de Gaza.

Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est composée de produits alimentaires de première nécessité (30 tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couvertures (10 tonnes).

Cette décision royale s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

