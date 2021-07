JOB Days de l’ENCG Casablanca : une première édition réussie

L’Ecole Nationale de Commerce de Gestion de Casablanca, reconnue pour la qualité de sa formation de cadres de haut niveau dans les domaines du commerce et de la gestion, a organisé la première édition de ‘JOB DAYS ENCG Casablanca’ les 29 et 30 juin.

Dans la conjoncture inédite qui a ébranlé l’économie nationale en un tournemain et qui a transformé notre société de fond en comble, la préoccupation majeure de toutes les entités économiques aujourd’hui est de relancer leur activité et de préserver l’emploi. D’où l’importance de cet événement venu pour épauler les futurs lauréats et les étudiants du réseau.

Alliant support et motivation, cet événement a été une occasion idoine pour les lauréats ainsi que pour les futurs lauréats pour les initier au monde socio-économique ainsi que pour faciliter leur insertion professionnelle à l’ère du Covid-19. De surcroît, il a réuni les étudiants de toutes filières confondues avec des entreprises prestigieuses qui ont participé à ce rendez-vous incontournable. Cette manifestation a permis non seulement aux étudiants et aux lauréats de discuter des modalités de collaboration avec les entreprises participantes, mais a également favorisé l’ouverture sur l’avenir de l’économie et le marché du travail après la crise sanitaire.