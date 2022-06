Ithmar Capital réunit les fonds souverains africains à Rabat

Une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, se sont regroupés pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l’objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements, indique un communiqué d’Ithmar Capital.

Placé sous ​le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement sera marqué par l’organisation d’une conférence de haut niveau sous le thème « Seizing Africa’s Promising Opportunities: Agility and Collaboration in A Changing World » réunira des participants et des intervenants experts et décideurs dans les domaines de l’investissement, de l’économie et du développement durable de l’Afrique.

Les échanges lors des divers panels et sessions porteront sur des sujets ayant trait à la résilience de l’économie africaine, l’agilité, la durabilité, la coopération et l’investissement à long terme.

En outre, cet événement à envergure internationale connaitra la participation des principaux organismes de financement et de développement, d’investisseurs institutionnels internationaux ainsi que des fonds souverains de la zone MENA et d’Europe.

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

Relais stratégique entre les priorités nationales et l’investissement privé, Ithmar agit en tant que tiers de confiance et adopte une logique d’intervention long terme, confortant ainsi une position d’investisseur avisé et patient.

En sa qualité de fonds souverain, Ithmar adhère aux Principes de Santiago qui sont portés par l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) et dont il est membre actif depuis 2015 et en assure actuellement la présidence du Conseil d’Administration.