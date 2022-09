Italie/Economie verte : le Maroc aux Salons Ecomondo et Key Energy

Les salons Ecomondo et Key Energy, dédiés à la transition énergétique, se tiendront du 08 au 11 novembre au Centre Expo de Rimini en Italie, avec une forte participation de la Commission européenne et des pays africains, dont le Maroc.

Des innovateurs, des autorités internationales et nationales, le monde de la science et de l’université, des décideurs et des investisseurs prendront part à ces salons de référence en matière de développement durable, souligne l’Italian Exhibition Group.

Du changement climatique au recyclage des matériaux passant par la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, les deux salons proposent une centaine de séminaires et de conférences animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini, à la tête des comités scientifiques et techniques respectifs des deux plateformes, indiquent les organisateurs.

Ecomondo accueillera, en outre, la 11ème édition des États généraux de l’économie verte promus par le Conseil national de l’économie verte en collaboration avec le ministère italien de la Transition écologique et la Commission européenne, qui participera également à une conférence sur « les projets financés par l’UE pour lutter contre la pénurie d’eau », organisée en partenariat avec Water Europe.