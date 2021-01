Irrigation/Souss-Massa : 300 millions de DH pour la création de retenues collinaires

Un montant de 300 millions de dirhams (MDH) sera dédié à la mise en place de retenues collinaires, pour s’approvisionner en eau potable et irriguer les cultures au niveau de la région Souss-Massa.

Ces retenues seront construites dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil de la région de Souss-Massa et d’autres parties et ce, dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

L’enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation de ces retenues sera allouée par les ministères de l’Équipement, du Transport, de la logistique et de l’eau, celui de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que le Conseil de la région.

Ainsi, les trois parties s’engagent à verser ce montant sur une durée de trois ans, à partir de l’année en cours (2021), selon un rapport du Conseil de la région.

Le ministère de l’Équipement contribue à hauteur de 180 MDH (60 MDH pendant trois ans), le ministère de l’Agriculture (60 MDH) et le Conseil (60 MDH), précise le rapport.

Les apports en eau de surface à Souss-Massa sont caractérisés par l’irrégularité et l’impact des changements climatiques.

Les dernières précipitations seront d’une importance cruciale pour une région qui représente 65% de la production nationale en fruits et légumes et une part à l’export de 80% du total des expéditions marocaines.

(Avec MAP)