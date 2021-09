Irrigation : 12 000 bénéficiaires du projet du périmètre Moyen Sebou et Inaouen Aval

La 2ème tranche du périmètre Moyen Sebou et Inaouen Aval (PMSIA) situé au niveau de la province de Moulay Yaacoub, en cours d’équipement en irrigation localisée collective, profite à quelque 12 000 habitants, indique la direction provinciale de l’agriculture de Fès (DPA).

Ce projet structurant, en cours d’exécution (2010-2023) avec un montant d’investissement de 1,15 milliard de DH, concerne une superficie irriguée au niveau de la province estimée à quelque à 2 400 ha, précise la DPA dans un communiqué.

Ce projet, dont le taux d’avancement global de la 2ème tranche est de 78pc, bénéficie à trois communes territoriales de la province, à savoir Ain Kansara et Louadayne et Oulad Mimoune.

Les principales composantes de la partie irriguée consistent en la réalisation d’un ouvrage de raccordement à la prise agricole du barrage Idriss Ier, d’une conduite d’adduction sur une longueur de 43 km, d’un réseau d’irrigation via des conduites enterrées et d’un autre d’assainissement, ainsi que de pistes, outre le remembrement des terres, la réalisation des stations de pompage et d’une ligne électrique pour l’alimentation des stations de pompage en électricité.

S’agissant de la partie bour, les réalisations portent sur des aménagements antiérosifs et plantations fruitières, la promotion des techniques de conservation des sols, telles que le semis direct, l’aménagement des pistes sur un linéaire de 22 km en vue de désenclaver les douars associés au périmètre d’irrigation.