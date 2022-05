Investissement touristique : Marina Agadir accueille DoubleTree by Hilton

Le DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences ouvrira ses portes en 2023. L’établissement comprendra 228 chambres, suites et appartements avec services.

Marina Agadir a annoncé aujourd’hui l’ouverture prochaine de l’enseigne DoubleTree by Hilton au sein de l’emblématique Marina Agadir, suite à la signature d’un accord de partenarait avec le groupe Hilton en présence de Jochem-Jan Sleiffer, Président de la Région Moyen-Orient et Afrique de Hilton Hotels & Resorts et de Zaid Ali, Président de Marina Agadir.

Ce partenariat conclu avec Hilton, leader international de l’hôtellerie avec un portefeuille de 18 enseignes de classe mondiale comprenant près de 6 900 propriétés et 1,1 million de chambres, s’inscrit dans le cadre de la volonté nationale de dynamiser et d’enrichir l’offre touristique dans le Royaume et de renforcer l’attrait de la baie d’Agadir. Il traduit également la volonté de Marina Agadir de s’allier à des opérateurs de grande renommée, reconnus à l’international comme de véritables références et partageant les mêmes valeurs d’excellence, d’accueil et d’hospitalité.

Présente dans 51 pays dont les Etats-Unis, la Chine, l’Australie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Emirats Arabes Unis, la chaîne DoubleTree By Hilton s’implante pour la première fois au Maroc. L’enseigne américaine, référence mondiale de l’hôtellerie «Upscale», se distingue par son concept contemporain, raffiné et accueillant, en totale adéquation avec l’ambition affichée de Marina Agadir de répondre aux exigences qualitatives du marché touristique national et international.

DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences bénéficie d’un emplacement stratégique sur les quais Est et Ouest, en plein cœur de la Marina Agadir. L’établissement hôtelier, qui dispose d’une infrastructure déjà existante, fera l’objet d’une rénovation complète sur une durée de 16 mois et bénéficiera également d’une montée en gamme au niveau de ses prestations et installations pour être en phase avec les standards de l’enseigne Double Tree by Hilton et avec le positionnement haut de gamme de la Marina Agadir.

Le DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences comprendra 228 chambres, suites et appartements avec services, offrant des vues magnifiques sur l’Atlantique et profitant d’un accès direct à la plage. Il proposera en outre une offre de restauration riche et diversifiée avec quatre restaurants/lounges, un beach club, ainsi qu’un centre de bien-être regroupant une piscine, un Spa et un fitness. Pour compléter le programme, des espaces de réunions et d’évènements entièrement équipés et un kids club sont également prévus.

Le DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences se veut ainsi une destination incontournable pour les visiteurs en quête de détente et d’animation pour une experience mémorable.

Le design et la décoration du projet ont été confiés au studio londonien de renom Wimberly Interiors (filiale de WATG) qui s’est imposé à la pointe du design hôtelier en signant quelques-uns des plus prestigieux hôtels au monde. Wimberly Interiors, qui compte plus de 500 créatifs, conçoit des espaces de vie chaleureux et inspirants, aux lignes épurées et au style audacieux.

Avec son climat doux et ensoleillé toute l’année, sa corniche étendue sur 7,5 Km, ses animations variées et ses activités de loisirs, la baie d’Agadir est l’une des destinations préférées des touristes aussi bien nationaux qu’internationaux. L’ensemble de ces atouts majeurs, conjugués au savoir-faire de DoubleTree by Hilton déployé à travers 635 hôtels dans le monde, concrétisent un triple objectif :

promouvoir la marque Maroc, participer à la dynamisation de l’investissement touristique dans la région d’Agadir et renforcer le rayonnement de la Marina Agadir.