Investissement boursier: BMCE Capital présente sa stratégie pour 2022

Cette conférence, organisée dans le cadre de son cycle de conférences et à l’occasion de la publication par BMCE Capital Global Research (BKGR) de son « Strategy annuel 2021-2022 », fût l’occasion de dresser un bilan de la situation et des perspectives macroéconomiques en 2021 et en 2022, ainsi que des performances et résultats du marché boursier sur l’exercice écoulée et de présenter la stratégie d’investissement proposée par BKGR pour la présente année avec son portefeuille de valeurs recommandées, indique le Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, dans un communiqué.

Parmi les principaux messages clés de cette publication et qui ont été discutés lors de cet évènement, animé conjointement par les experts de BKGR et BMCE Capital Bourse, le communiqué cite notamment le rebond estimé de l’économie marocaine en 2021 de +6%, porté par un bon comportement de la composante agricole ainsi que par le redressement de la consommation interne, avant une décélération attendue à +2,9% en 2022 dans le sillage de la projection d’une récolte céréalière davantage normative.

Il s’agit également de la nette amélioration de l’emploi au troisième trimestre 2021 suite à la création de 642.000 nouveaux postes, réduisant le taux de chômage à 11,7%, de l’allègement du déficit budgétaire de -1,2% à -57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, globalement dans la cible des -6,5% du PIB projetée pour 2021.

Il est aussi question de la légère hausse des prix à partir du mois de septembre, induisant un niveau d’inflation pour toute l’année 2021 de près de +2%, supérieur aux attentes initiales, de la dégradation du déficit commercial de -26,4% à -181 MMDH à fin novembre 2021, de l’excellente performance du Masi et du MSI 20 à +18,35% et +17,40% en y-t-d à fin 2021 et de la très bonne orientation du portefeuille BKGR qui finit l’année sur une hausse y-t-d de +34,63%, contre +22,10% pour son benchmark.

Et d’ajouter qu’en 2022, la sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research présente un potentiel théorique de croissance de près de +7,4%.

« A travers cette rencontre virtuelle riche en échanges entre les experts et les invités, BMCE Capital réaffirme son engagement à apporter à ses clients une analyse financière conforme aux meilleurs standards internationaux », conclut le communiqué.