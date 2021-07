Internet/emploi : Postuler en vidéo, désormais possible via TikTok

Le très populaire réseau social TikTok auprès des jeunes propose de postuler via une courte vidéo à ses utilisateurs en vue de répondre à des offres d’emplois aux Etats-Unis au lieu du CV classique.

TikTok propose son outil depuis mercredi dans le cadre d’un programme pilote devant durer pour l’instant jusqu’au 31 juillet.

Les recruteurs peuvent déposer leurs offres d’emplois sur un site dédié, et les TikToker peuvent y postuler en envoyant une vidéo et en y accolant le mot-clé #TikTokResumes.

L’objectif étant de recruter auprès de la « génération Z », souvent considérée comme les jeunes ayant moins de 25 ans.

« #CareerTok nourrit déjà une conversation florissante sur la plateforme et nous avons vraiment hâte de voir comment la communauté va s’emparer des CV TikTok et aider à ré-imaginer le processus de recrutement et de recherche d’emplois », a indiqué Nick Tran, le responsable marketing de TikTok, une filiale du groupe chinois ByteDance.