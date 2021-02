Intégration des migrants subsahariens par… l’agriculture

C’est un exemple concret de la mise en œuvre de la politique migratoire prônée par le Maroc depuis quelques années. Il s’agit d’aider les migrants issus des pays subsahariens à mieux s’intégrer dans la société marocaine. Une expérience inédite a été menée, en ce sens, dans la région de Fès-Meknès dont l’objectif est de former des ces migrants dans des métiers de l’agriculture pour les embaucher, ensuite, dans plusieurs fermes de la région. Cette mission est menée, depuis quelques années, par une association locale, l’association «Jiber pour le développement rural et l’environnement», active dans la ville de Sefrou.

Ainsi, entre 2014 et 2016, pas moins de 125 migrants issus de différents pays ont bénéficié d’un programme de mise à niveau professionnelle, de deux mois, au centre de qualification agricole d’El Menzel, dans le cadre d’un partenariat entre l’Association Jiber et le ministère délégué chargé des MRE. Aujourd’hui, c’est un autre département, celui de l’agriculture, qui rejoint ce projet inédit.

Cette expérience se poursuit donc avec un autre projet que l’association mène en partenariat avec le même département et le ministère de l’agriculture, pour la formation professionnelle (8 mois) dans le domaine agricole de 175 ressortissants africains, dans la perspective de leur intégration dans des fermes pilotes de la région Fès-Meknès.

Ce nouveau projet porte sur la qualification des migrants subsahariens résidant au Maroc et leur accompagnement, à travers la formation et la formation continue. D’après l’association qui a initié ce programme, cette action s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique migratoire menée par le Maroc et se veut une concrétisation de l’appel de SM Mohammed VI à l’élaboration d’une stratégie globale dans le domaine de l’immigration et de l’asile, à la fois humaine et respectant les engagements internationaux du Royaume en matière des droits humains.

Le projet vise, entre autres, à faciliter l’intégration des migrants résidant au Maroc dans leur environnement socio-culturel et économique, renforcer les valeurs de citoyenneté auprès d’eux, les doter de capacités linguistiques et lutter contre toutes les formes de discrimination et de pauvreté auxquelles ils pourraient faire face. Cette formation cible les personnes âgées entre 18 et 35 ans. Les bénéficiaires du projet reçoivent, dans une première étape, une formation théorique de deux mois dans un centre de formation avant de rejoindre des fermes où ils suivent des cours pratiques donnés par des cadres techniques, sanctionnés par un diplôme remis par le ministère de l’agriculture. Au terme de cette formation, les migrants ont droit à une insertion professionnelle au niveau de certaines fermes de la région, ce qui leur permet de réaliser la stabilité sociale et financière. Dans le cadre de cette formation, les migrants sont pris en charge aux niveaux de l’hébergement, la restauration, les vêtements, ainsi que l’intégration culturelle et linguistique, à travers des activités de distraction et des cours de langues arabe et amazighe.