Innovation week in Africa, du 11 au 15 décembre à Rabat

Le salon international Innovation week in Africa (IWA 2019) aura lieu du 11 au 15 décembre à Rabat, sous le thème « Dans l’obscurité, c’est l’invention et l’innovation qui va illuminer notre univers », a annoncé OFEED Maroc, initiatrice de l’événement.

Organisée avec le soutien de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et du Conseil de Lisbonne pour la paix, la tolérance, l’innovation et la science (Gi40), cette édition verra la participation de 42 pays, dont huit pays africaines, à savoir le Maroc, l’Égypte, le Sénégal, le Mali, le Soudan, la Zambie, L’Angola et le Liberia, a indiqué OFEED dans un communiqué. S’inscrivant dans le cadre d’accompagnement des plans du gouvernement sous la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur majeur dans le domaine de la science et de la créativité, ce salon vise à exposer et promouvoir les innovations venant du monde entier et récompenser les meilleures d’entre elles, ainsi que de mettre en contact les innovateurs avec les opérateurs publics et privés.

Il a également pour objectifs d’instaurer une dynamique d’innovation en Afrique en général et au Maroc en particulier et d’accompagner les innovateurs dans leur démarche de présentation et de mise en valeur de leurs inventions.

« C’est l’unique évènement en Afrique qui permet aux inventeurs de lancer leurs projets dans plus de 40 pays simultanément, grâce aux partenaires stratégiques qui ont été développés par OFEED ces dernières années, dans le but de protéger les intérêts des inventeurs et leur permettre de passer à la commercialisation de leurs innovations à l’échelle internationale », a souligné le président d’OFEED, Majid El Bouazzaoui, cité dans le communiqué.

Ainsi, cet évènement est ouvert à tous les inventeurs et innovateurs, étudiants ou professionnels, marocains ou étrangers ayant un projet d’aspect technique répondant à un défi que rencontre la communauté.

